  İngiltere, Londra'daki savunma fuarına İsrailli yetkilileri çağırmadı
İngiltere, Londra'daki savunma fuarına İsrailli yetkilileri çağırmadı

İngiltere, Gazze’deki saldırılara tepki olarak İsrail’i Londra'da düzenlenecek savunma fuarına davet etmedi.

İngiltere, Londra'daki savunma fuarına İsrailli yetkilileri çağırmadı
Politico sitesinin haberine göre İngiltere Hükümet Sözcüsü, iki yılda bir Londra'da düzenlenen ve dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025) için bu yıl İsrail hükümeti heyetine davet gönderilmeyeceğini açıkladı.

"İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlış"

Sözcü, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlış. Sonuç olarak DSEI 2025'e katılmak üzere hiçbir İsrail hükümeti delegasyonunun davet edilmeyeceğini teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sözcü, "Bu savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm olmalı, derhal ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sözcü, İsrailli savunma sanayi şirketlerinin fuara normal şekilde katılabileceğini bildirdi.

Haberde, şirketlerin katılması durumunda bunun büyük çaplı protestolara yol açmasının beklendiğine işaret edildi.

Fuarın organizatörü "Clarion Defence and Security" adlı şirket ise konuya ilişkin açıklama yapmazken, İsrail'in Londra Büyükelçiliği konuya dair Politico'nun sorularını yanıtsız bıraktı.

Bazı İngiliz yetkililer de İsrail hükümetinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuku koruma taahhüdünü göstermesi halinde yasağın kaldırılabileceğini söyledi.

