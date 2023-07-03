İngiltere: Rusya tahıl koridorunda korku politikası uyguluyor

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Babara Woodward, İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nden devralmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Woodward, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın süresinin 18 Temmuz'da dolacağını ve girişimin önemli katkılar sağladığını belirterek devamını desteklediklerini bildirdi.

Anlaşmanın Rusya tarafından tutsak edildiğini kaydeden Woodward, "Her yenileme dönemine geldiğimizde görüyoruz ki Rusya korku politikası uyguluyor. Rusya insanların tabağındaki yemekler üzerinden korku politikası yürütüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Woodward, anlaşmanın yenileneceğinden "emin olmadığına" işaret ederek, BM'nin gereken her türlü adımı attığını söyledi.

Rusya'nın Afrikalı ülkelere ücretsiz tahıl vereceği yönündeki sözüne ilişkin ise Woodward, "Bu söze çok itibar etmiyorum." açıklamasında bulundu.