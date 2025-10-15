İngiltere, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en ağır yaptırımları açıkladı

  1. Ekonomim
İngiltere, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik ‘bugüne kadarki en ağır yaptırımları’ duyurdu. Hükümet, Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Rosneft ve Lukoil dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırım uygulayacağını bildirdi.

İngiltere, Rusya'nın en büyük iki enerji şirketlerinden Rosneft ve Lukoil dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere "bugüne kadarki en ağır yaptırımlarıyla" Rusya'yı hedef aldı. Hükümet, Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Rosneft ve Lukoil dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırım uygulayacağını bildirdi.

İngiltere ayrıca 44 petrol tankeri, özel sektöre ait bazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ve Çin'de Rusya'dan ithalat yapan bazı petrol ve LNG terminallerini hedef aldı.

