İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa etti

İngiltere'de Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa etti.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin 7 Mayıs'taki yerel seçimler ile İskoçya ve Galler'deki bölgesel parlamento seçimlerinde büyük yenilgi almasının ardından parti lideri Keir Starmer'ı istifaya çağıran isimler arasında yer alan Streeting, X hesabından paylaşımda bulundu.

Streeting, Başbakan Starmer'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta başlarında yaptığımız görüşmeden de bildiğiniz gibi liderliğinize olan güvenimi yitirdiğim için görevde kalmanın onursuz ve ilkesiz bir davranış olacağına karar verdim. Artık, bir sonraki genel seçimlerde İşçi Partisini sizin yönetmeyeceğiniz ve İşçi Partisi milletvekillerinin ve sendikalarının, bundan sonra ne olacağına dair tartışmanın kişilikler ya da önemsiz hizipçilik değil, fikirler üzerine bir mücadele olmasını istediği açık.”

Streeting, bu tartışmanın geniş kapsamlı ve adayların mümkün olan en iyi adaylar olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu yaklaşımı destekliyorum ve umarım siz de bunu kolaylaştırmaya devam edersiniz" ifadesine yer verdi.

Starmer'i istifaya çağıran milletvekillerinin bir kısmı, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın milletvekili yapılarak partinin başına geçmesi fikrini desteklerken, Streeting'in de adı adaylar arasında geçiyor.

Wes Streeting'in Starmer'a karşı İşçi Partisi liderliği için aday olmayı planladığı gündeme gelmesine rağmen kendisi mektubunda resmi bir adaylık açıklamasında bulunmadı.

Sandıktan sağ çıkmıştı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük bir mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Seçim sonuçlarının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Sağlık Bakanı Streeting dahil iktidardaki İşçi Parti'li 100'e yakın milletvekili Başbakan Starmer'ın istifasını istemişti.