İngiltere savaşa hazırlık için fabrika kuruyor

İngiltere neredeyse yirmi yıl sonra ilk kez askeri patlayıcıların yerli üretimini yeniden başlatmayı amaçlayan yeni bir mühimmat fabrikaları ağı kurmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanı John Healey, çarşamba günü olası yeni tesislerin duyurusunu yapacak ve ilk fabrikanın inşaatının gelecek yıl başlamasının beklendiğini doğrulayacak.

Haziran ayında hükümet, mühimmat ve ilgili bileşenler için 1.5 milyar sterlinlik ek yatırım taahhüdünde bulundu. En az 13 potansiyel fabrika sahası belirlenirken ilk inşaatın gelecek yıl başlaması öngörülüyor. Tesisler, Britanya Ordusu için mühimmat, itici maddeler, patlayıcılar ve piroteknikler üretecek ve Ukrayna’yı destekleyecek.

En az 1.000 yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Yüksek hacimli üretimi başlatmak için fizibilite çalışmalarına fon sağlanırken, ilk fabrikanın mühendislik tasarım çalışmaları sürüyor.

Bu hafta ayrıca güneybatı İngiltere’de 250 milyon sterlinlik savunma büyüme anlaşmaları kapsamında iki yeni drone fabrikası açılıyor. Savunma Bakanlığı, çok yıllı yatırımları ve dokuz temel malzemeyi içeren bir tedarik notu yayımlayacak.