İngiltere siyasetinde deprem: Eski Başbakan Cameron Dışişleri Bakanı oldu

Başbakan Sunak'ın sözcüsü, "Bu görev değişikliği başbakana, ülkenin uzun vadede ihtiyaç duyduğu değişimi sağlaması için ortak hareket edeceği bir ekiple çalışma imkanı verecek" dedi.

Muhafazakar Parti'yi 13 yıl sonra iktidara taşıyan ve 2010-2016 yılları arası başbakanlık yapan David Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının kararlaştırıldığı Brexit referandumu sonrası istifa etmişti.

Cameron, göreve getirilmesi sonrası sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı mesajda, "7 yıldır ön saflarda siyaset yapmıyor olsam da, 11 yıl Muhafazakar Parti lideri ve 6 yıl Başbakan olarak edindiğim deneyimin Başbakan'a yardımcı olmama yardımcı olacağını umuyorum" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Cameron, "bazı bireysel kararlarına katılmamış" olsa da, Başbakan Sunak'ın "güçlü ve yetenekli" bir lider olduğunu da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı olabilmesi için Cameron, ömür boyu Lordlar Kamarası üyesi yapıldı. İngiltere'de Kabine'de görev alabilmek için Parlamento'da görev yapmak, yani Avam Kamarası veya Lordlar Kamarası üyesi olmak gerekiyor.

"Deprem etkisi yaratan gelişme"

Suella Braverman ise görevden alınması sonrası yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı olarak ülkesine hizmet etmenin kendisi için "en büyük ayrıcalık" olduğunu söyledi, "Zamanı gelince çok daha fazla şey söyleyeceğim" dedi.

İngiltere'de, Braverman’ın gelecekte iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri olabilmek için siyasi bir hedefle hareket ettiği şeklinde yorumlar da yapılıyor.

BBC Politika Editörü Chris Mason, Braverman'ın görevden alınması ve kabinede değişiklikler yapılması konusunda görüş bildirenlerin yaşananları, "devasa" ve "deprem etkisi yaratan" gelişmeler olarak değerlendirdiğini aktardı.

Mason'a göre eski bir başbakanın bakan olarak yeniden kabineye dönmesi çok önemli ve Sunak bu hamleyle elini rahatlatarak Muhafazakar Parti'deki çalkantılara son vermeyi umuyor.

Braverman'ın sonunu getiren makale

9 Kasım'da Times gazetesinde yayımlanan makalesi ardından Suella Braverman üzerindeki istifa baskıları ve Sunak'ın onu görevden alması çağrıları artmıştı.

Braverman makalede, İngiltere’deki Filistin yanlısı protesto gösterilerini eleştirmiş, bunun "rahatsız edici şekilde Kuzey İrlanda'da yaşananları hatırlattığını" savunmuş, gösterileri düzenleyenler için "Filistin yanlısı çeteler" demişti.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nü de, protestoculara karşı "çifte standart" uygulamakla suçlayan Braverman; daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlatmış ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini “kayırdığını” iddia etmişti.

Başbakan Sunak'ın Braverman'ın makalesini onaylamadığı ortaya çıkmıştı.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Braverman'ın yorumlarıyla ilgili olarak "Bunlar benim kullanacağım kelimeler değil" demiş ancak Başbakan Sunak'ın Braverman'a "güveninin tam olduğunu" söylemişti.

İngiltere'de bazı milletvekilleri ile emekli emniyet müdürleri Braverman’ı, Londra polisi üzerinde baskı kurmakla suçlayarak kınamış, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Başbakan Sunak’a, Braverman’ı görevden alma çağrısı yapmıştı.

Braverman eski başbakan Liz Truss'ın hükümetinde de İçişleri Bakanı olarak görev yapmış ancak resmi bir belgeyi kişisel e-posta adresinden göndermesinin ardından istifa etmişti.

Truss'ın istifası sonrası Muhazafakar Parti lideri seçilen ve hükümeti kuran Rishi Sunak, Suella Braverman'a aynı görevi vermişti.