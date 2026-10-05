İngiltere telekom pazarında tarihi satın alma: Milyonlarca abonenin akıbeti belli oldu

İngiltere telekomünikasyon pazarında dengeleri değiştirecek dev bir birleşme gerçekleşti. Ülkenin pazar lideri konumundaki BT Group, yüksek borç yükü ve finansal darboğaz nedeniyle kayyum yönetimine geçme noktasına gelen rakibi TalkTalk'un bireysel ve toptan satış operasyonlarını bünyesine katmak için resmi anlaşmayı sağladı.

Finansal kriz kayyum sürecini getirdi

Uzun süredir mali zorluklarla mücadele eden ve borç yapılandırma görüşmelerinden sonuç alamayan TalkTalk, iflas ve kayyum riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Şirketin çöküşünü önlemek ve hizmet kesintilerinin önüne geçmek amacıyla devreye giren BT, TalkTalk ile Toptan Satış Departmanı PXC'yi satın alma kararı aldı. Yapılan anlaşmayla birlikte şirkette çalışan yaklaşık 900 kişinin istihdamının da güvence altına alındığı duyuruldu.

Milyonlarca abone ve rekabet kurumu süreci

Gerçekleşen bu dev satın alma, TalkTalk'un milyonlarca bireysel ve kurumsal internet abonesini yakından ilgilendiriyor. Devir teslim ve onay süreçleri devam ederken iki şirketin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) incelemesi tamamlanana kadar bağımsız bir şekilde faaliyet göstermeye ve pazarda yarışmaya devam edeceği belirtildi. İnceleme sürecinde müşterilerin internet ve iletişim hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacağı vurgulandı.

Piyasaya maliyeti ve rekabet tartışmaları

BT tarafından yapılan açıklamalara göre, bu kurtarma operasyonunun 2027 mali yılı için yaklaşık 400 milyon sterlinlik bir nakit etkisi oluşturması bekleniyor. Öte yandan pazar temsilcileri ve rakipler, devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte BT'nin toptan internet pazarındaki payının aşırı yükseleceğine ve pazarda yoğun bir konsolidasyon oluşacağına dikkat çekiyor.