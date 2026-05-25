İngiltere, turist vergisi uygulamaya hazırlanıyor

Yeni sistem kapsamında otel ve konaklama ücretlerine ek vergi uygulanması değerlendiriliyor.

Amsterdam’daki modele benzer şekilde planlanan uygulamada, konaklama ücretinin belirli bir yüzdesi kadar ek ödeme alınabileceği ifade ediliyor. Hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin yaz tatili maliyetine yaklaşık 345 sterlinlik ek yük yansıyabilir.

Popüler turizm bölgeleri gündemde

Yeni verginin özellikle yoğun turist çeken bölgelerde uygulanması planlanıyor.

Yorkshire, Peak District, West Country ve Kuzey Doğu İngiltere gibi turistik bölgelerin yanı sıra Londra, Manchester ve Liverpool gibi büyük şehirlerin yerel yönetimlerinin de uygulamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Belediyelere yeni gelir kaynağı hedefleniyor

İngiltere hükümeti, “overnight visitor levy” adı verilen sistemle yerel yönetimlere yeni gelir kapısı açmayı hedefliyor.

Elde edilecek kaynakların turistik bölgelerde altyapı yatırımları, çevre düzenlemeleri ve yerel ekonominin desteklenmesi amacıyla kullanılacağı ifade ediliyor.

Turizm sektörü uygulamaya tepkili

Turizm sektörü temsilcileri ise yeni verginin ekonomik baskı altındaki tüketiciler üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini savunuyor.

Hospitality UK adına Oxford Economics tarafından hazırlanan araştırmada, turist vergisinin seyahat harcamalarını azaltabileceği ve sektörde yaklaşık 33 bin kişilik istihdam kaybına yol açabileceği öne sürüldü.

Ekonomiye milyarlarca sterlinlik risk uyarısı

Araştırmaya göre uygulamanın İngiltere ekonomisinde yaklaşık 2,2 milyar sterlinlik üretim kaybı yaratabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, iç turizmin İngiltere ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu vurgularken, ülkede iç turizmin yalnızca 2023 yılında yaklaşık 58 milyar sterlinlik ekonomik katkı sağladığına dikkat çekiyor.

Hükümetten “nihai karar verilmedi” mesajı

Cnbc-e'nin aktardığına göre UK Ministry of Housing, Communities and Local Government ise sistemin ayrıntılarının henüz netleşmediğini açıkladı.

Hangi konaklama türlerinin kapsama alınacağı ve vergi oranlarının nasıl belirleneceği konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tatil tercihleri değişebilir

Uzmanlara göre yeni vergi uygulaması, ekonomik baskı altındaki İngiliz ailelerin tatil planlarını yeniden şekillendirebilir.

Artan maliyetler nedeniyle bazı turistlerin yurt içi yerine yurt dışı tatillerine yönelmesinin mümkün olduğu belirtilirken, otel, pansiyon ve kısa süreli kiralama sektöründe önemli değişimler yaşanabileceği ifade ediliyor.