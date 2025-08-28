  1. Ekonomim
İngiltere, Türkiye'deki bahis faaliyetlerine ilişkin 11 kişiye soruşturma başlattı

İngiltere başsavcılığı, 11 ABD'li ve İngiliz hakkında Türkiye'deki bahis faaliyetleriyle ilgili kovuşturma başlattı. Aralarında Ladbrokes'un eski CEO'su da var.

İngiltere başsavcılığı, Türkiye'de bahis faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 11 ABD'li ve İngiliz hakkında rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla kovuşturma başlattı.

Daha önce GVC olarak bilinen Entain adlı şirketin 2020 yılına kadar genel müdürlüğünü yapan Kenny Alexander, Türkiye'de kumar hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak 2011 ile 2018 arasında dolandırıcılık ve rüşvetle ilgili suçlamalardan yargılanıyor. 

