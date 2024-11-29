İngiltere Ulaştırma Bakanı istifa etti

İngiltere Ulaştırma Bakanı Louise Haigh, yıllar önce iş telefonuyla ilgili olarak polisi yanıltma suçunu kabul etmesinin ardından istifa etti.

Haigh'in istifası, 2014 yılında "hata" olarak nitelendirdiği bir olaydan dolayı hüküm giydiği ve şartlı tahliye edildiği yönünde basında çıkan haberlerin ardından geldi.

Haigh, Starmer'a yazdığı mektupta, 2013 yılında dışarıda geçirdiği bir gecede "korkunç" bir gasp sırasında polise cep telefonunu kaybettiğini söylediğini, ancak daha sonra telefonun hala evinde olduğunu öğrendiğini belirtti.

Cuma günü erken saatlerde Starmer'ın ofisi tarafından paylaşılan istifa mektubunda Haigh, konunun "kaçınılmaz olarak bu hükümetin çalışmalarını ve bağlı olduğumuz politikaları yerine getirmekten alıkoyacağı" için istifa ettiğini söyledi. "Siyasi projemize tamamen bağlı kalmaya devam ediyorum, ancak şimdi sizi hükümet dışından desteklememin en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyorum" dedi. Starmer, Haigh'e çalışmaları ve "bu hükümetin iddialı ulaşım gündemini yerine getirmek için" yaptığı her şey için teşekkür etti.