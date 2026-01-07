İngiltere ve Fransa, Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı

Bu açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen ve Ukraynalı müttefiklerden oluşan "istekli koalisyonu" oluşturan iki düzineden fazla devlet liderinin yanı sıra ABD elçisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in katıldığı zirvenin ardından geldi. Kushner, ABD başkanının güvenlik protokollerinin arkasında "güçlü bir şekilde durduğunu" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, saatler süren görüşmelerin ardından Salı akşamı üçlü niyet bildirgesini imzaladılar. Bildirgede, Fransız ve İngiliz birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının önünün açılacağı belirtildi.

"Ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri üsler kuracak"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Starmer, "Ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri üsler kuracak" dedi.

Ancak planlanan kara kuvvetinin, Moskova'nın Ukrayna'yı yeniden işgal etmesi durumunda Rus kuvvetleriyle doğrudan çatışmaya girmesi olası görünmüyor. Macron, kuvvetin amacının "ateşkesin ardından güvence sağlamak" olduğunu açıkça belirtti ve "temas hattının çok gerisinde" konuşlandırılacağını kaydetti. Potansiyel kuvvetin büyüklüğü veya kapsamı hakkında hemen daha fazla açıklama yapılmadı.

Macron, koalisyonun ayrıca "Amerikan liderliğinde ateşkes izleme taahhütleri" ve "savunmanın ön saflarında yer alan ve yer almaya devam edecek olan Ukrayna silahlı kuvvetlerine uzun vadeli destek" sağlama planı hazırladığını söyledi.

ABD'nin Ukrayna'da saldırıya uğramaları durumunda Avrupa kuvvetlerine yardım edip etmeyeceği sorusuna yanıt olarak Witkoff, güvenlik garantilerinin "şimdiye kadar görülen en güçlü garantiler" olduğunu ve "herhangi bir saldırıyı caydırmak. Eğer herhangi bir saldırı olursa savunmak için" tasarlandığını ve her ikisini de yapacaklarını söyledi.

Witkoff, "Başkan taahhütlerinden geri adım atmıyor, Ukrayna ülkesi ve barış anlaşması için güçlü bir duruş sergiliyor. Ukraynalıların nihai barışa ulaşmalarına yardımcı olmak için orada olacağız," dedi.

Witkoff ve Kushner, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'ın Venezuela saldırısının ardından görüşmelerden çekilmesi üzerine ABD'yi temsilen Paris'teydiler.