  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere ve Kolombiya arasında vize gerginliği: Sona eriyor
Takip Et

İngiltere ve Kolombiya arasında vize gerginliği: Sona eriyor

İki yıldır İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’ya vizesiz seyahat edebilen Kolombiyalıların, bu ayrıcalığı kötüye kullandığı iddiaları üzerine İngiltere, Kolombiya vatandaşlarına yeniden vize zorunluluğu getireceğini duyurdu. Bu kararın ardından Kolombiya da İngiltere’ye benzer bir uygulamayla karşılık verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere ve Kolombiya arasında vize gerginliği: Sona eriyor
Takip Et

İngiltere'nin Kolombiyalılara uyguladığı vize muafiyetini kaldırmasının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İngiltere vatandaşlarından vize talep edileceğini duyurdu.  Cumhurbaşkanı Petro, konuyla ilgili açıklamasında, "Eğer Birleşik Krallık, Kolombiya halkı için vize ihtiyacını yeniden gündeme getirdiyse, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Kolombiya hükümetinin de Kolombiya'ya gelmek isteyen İngiltere vatandaşları için vize talep edeceğini belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

Vize kararı

İngiltere'nin bir diplomatik temsilcisi, Kolombiyalıların İngiltere'ye girişlerinde son dönemde rekor düzeyde bir artış olduğunu belirterek, Kolombiyalı suç örgütlerinin sahte belgeler ve formlar aracılığıyla vize muafiyeti uygulamasını kötüye kullandığını açıklamıştı. Bu gerekçeyle, İngiliz hükümeti Kolombiya vatandaşlarının İngiltere'ye seyahatlerinde vize zorunluluğu getirme kararı almıştı.

G20 Zirvesi’nde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise iki ülke arasındaki vize muafiyetinin devam etmesini talep ederek, Kolombiya ve İngiltere vatandaşları arasındaki karşılıklı etkileşimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail'in Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybettiİsrail'in Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybettiDünya

 

Brezilya polisinden Bolsonaro'nun darbe planına dahil olduğu iddiası!Brezilya polisinden Bolsonaro'nun darbe planına dahil olduğu iddiası!Dünya

 

Dünya
Brezilya polisinden Bolsonaro'nun darbe planına dahil olduğu iddiası!
Brezilya polisinden Bolsonaro'nun darbe planına dahil olduğu iddiası!
İsrail'in Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes yürürlüğe girdi
Dünya ‘Topyekün Savaş’a mı gidiyor?
Dünya ‘Topyekün Savaş’a mı gidiyor?
İsrail, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
Libya'nın günlük petrol ve gaz üretimi 1,57 milyon varili geçti
Libya'nın günlük petrol ve gaz üretimi 1,57 milyon varili geçti