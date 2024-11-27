İngiltere ve Kolombiya arasında vize gerginliği: Sona eriyor

İngiltere'nin Kolombiyalılara uyguladığı vize muafiyetini kaldırmasının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İngiltere vatandaşlarından vize talep edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Petro, konuyla ilgili açıklamasında, "Eğer Birleşik Krallık, Kolombiya halkı için vize ihtiyacını yeniden gündeme getirdiyse, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Kolombiya hükümetinin de Kolombiya'ya gelmek isteyen İngiltere vatandaşları için vize talep edeceğini belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

Vize kararı

İngiltere'nin bir diplomatik temsilcisi, Kolombiyalıların İngiltere'ye girişlerinde son dönemde rekor düzeyde bir artış olduğunu belirterek, Kolombiyalı suç örgütlerinin sahte belgeler ve formlar aracılığıyla vize muafiyeti uygulamasını kötüye kullandığını açıklamıştı. Bu gerekçeyle, İngiliz hükümeti Kolombiya vatandaşlarının İngiltere'ye seyahatlerinde vize zorunluluğu getirme kararı almıştı.

G20 Zirvesi’nde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise iki ülke arasındaki vize muafiyetinin devam etmesini talep ederek, Kolombiya ve İngiltere vatandaşları arasındaki karşılıklı etkileşimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.