İngiltere: Yemen açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi

İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendiğini belirtti.

UKMTO'nun açıklamasına göre Aden Limanı'nın yaklaşık 157 km doğusunda seyreden bir gemiye saldırı düzenlendi. Açıklamada, "UKMTO, Aden'in 85 deniz mili (157.4 km) doğusunda bir olay yaşandığı bilgisini aldı. Resmi makamlar soruşturma yürütüyor" dendi.

UKMTO, gemi sahiplerine bu bölgede dikkatli olmalarını ve her şüpheli durumu haber vermelerini tavsiye etti.

Ne olmuştu?

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etmişti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.