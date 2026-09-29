İngiltere'de akaryakıt krizi alarmı: Petrol stoku 43 güne düştü, kotalı satış dönemi kapıda

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İngiltere'de tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve küresel enerji piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt rezervleri tehlikeli seviyelere geriledi. Resmi makamlardan edinilen bilgilere göre, ülkedeki mevcut benzin ve motorin stokunun yalnızca 43 gün yetebileceği hesaplandı. Rezervlerin kritik sınıra dayanması, kamu otoritesini tüketimi kontrol altına alacak radikal adımlar atmaya zorladı.

Akaryakıt satışında kotalı ve karneli döneme geçiliyor

Stokların tamamen tükenmesini önlemek amacıyla yetkililer kısıtlama kararını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alınan kararlar doğrultusunda, bireysel araç sahiplerinin istasyonlardan alabileceği yakıt miktarına günlük sınırlama getirilecek. Dağıtımın düzenli sürdürülebilmesi ve karaborsanın önüne geçilmesi için satışların kontrol altında yapılması hedefleniyor.

Kritik hizmetler için öncelikli liste hazırlandı

Kısıtlama sürecinde kamu hizmetlerinin ve hayati sektörlerin aksamaması adına özel bir düzenleme yapıldı. Sağlık personeli, emniyet güçleri, itfaiye ve toplu taşıma gibi acil durum çalışanları öncelikli grupta yer alacak. Belirlenen bu meslek gruplarına yakıt tedarikinde ayrıcalık tanınarak toplumsal düzenin ve temel hizmetlerin sürdürülmesi güvence altına alınacak.