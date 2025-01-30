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İngiltere’de “Avrupa'nın Silikon Vadisi” kuruluyor

İngiltere Maliye Bakanı Reeves, 78 milyar sterlinlik (97 milyar dolar) “Avrupa'nın Silikon Vadisi” olmaya hazırlanan “Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru” planını açıkladı.

Haber Merkezi
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İngiltere’de “Avrupa'nın Silikon Vadisi” kuruluyor
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İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ekonomiye 78 milyar sterlin (97 milyar dolar) katkı yapması beklenen ve “Avrupa'nın Silikon Vadisi” olarak planlanan “Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru” planını duyurdu.

Reeves, “Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru” kapsamında yeni adımlar atılacağını belirtirken, "Bu şehirler, dünyanın en iyi üniversitelerinden ve en yoğun inovasyon kümelerinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Bölge; yaşam bilimleri, imalat ve yapay zekâ alanlarında dünya çapında tanınan bilim ve teknoloji firmaları için bir merkez. Bu bölge Avrupa'nın Silikon Vadisi olma potansiyeline sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırıma ve yeteneklere ihtiyaç var

Reeves, dünya standartlarındaki şirketlerin büyümek için hızla yatırıma ve yeteneklere ihtiyaç duyduğunu söylerken, potansiyeli gerekli altyapı yatırımlarıyla yapacaklarını söyledi.

Bakanlık açıklamasında, “Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru” kapsamındaki yatırımların, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin katkı sağlayacağı beklendiği belirtildi.

Hükümet, şehirler arasındaki bölgede binlerce konut inşa etmeyi ve ulaşım bağlantılarını geliştirmeyi planlıyor.

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