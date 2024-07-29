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İngiltere'de bıçaklı saldırı: En az 8 kişi yaralandı

İngiltere'nin Southport bölgesindeki bıçaklı saldırıda en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere'de bıçaklı saldırı: En az 8 kişi yaralandı
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İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde en az 8 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin bir bıçak ele geçirdiği ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, "birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra yapılan açıklamada da sağlık görevlilerinin bıçakla yaralanan 8 kişiyi tedavi ettiği belirtilerek, yaralıların Alder Hey Çocuk Hastanesi, Aintree Üniversite Hastanesi ve Southport and Formby Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

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