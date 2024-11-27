  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere'de bir kişi piyangodan 177 milyon sterlin ikramiye kazandı
Takip Et

İngiltere'de bir kişi piyangodan 177 milyon sterlin ikramiye kazandı

İngiltere'de bir kişi, 9 Avrupa ülkesinde yapılan EuroMillions adlı piyango çekilişinden, 177 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazanarak ülkenin milli piyango tarihindeki en büyük üçüncü kazananı oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'de bir kişi piyangodan 177 milyon sterlin ikramiye kazandı
Takip Et

EuroMillions yetkilileri 7, 11, 25, 31 ve 40 numaralarının yanı sıra şans yıldızları olarak 9 ve 12 numaralarının, bilet sahibine büyük ikramiyeyi kazandırdığını açıkladı.

Piyangodan 177 milyon sterlin kazanan kişi, Sunday Times'ın Zenginler Listesi'ne göre 175 milyon sterlin değerinde servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua'yı geride bıraktı.

"Noel öncesinde ikramiyeyi ödemek için sabırsızlanıyoruz"

Piyangonun operatörü Allwyn'de Başdanışman Andy Carter, kazananı tebrik ederek "İngiltere'den bir bilet sahibinin tam 177 milyon sterlinlik EuroMillions büyük ikramiyesini kazanması, gerçekten inanılmaz. Bu kazanç, onları Milli Piyango Zenginler Listesi'nde üçüncü sıraya taşıdı." dedi.

Carter, kazanana Noel öncesinde ikramiyeyi ödemek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

EuroMillions, Avrupa çapında 9 ülkede oynanan ve büyük ikramiyeleriyle dikkati çeken popüler piyango oyunu olarak biliniyor.

İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, Temmuz 2022'de 195 milyon sterlinlik, rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184,2 milyon sterlin kazanarak ülke tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun yeni üyelerini tanıttıVon der Leyen, AB Komisyonu'nun yeni üyelerini tanıttıDünya

 

BM: Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştıBM: Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştıDünya

 

Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 418 gündür sürüyor: Can kaybı kaybı 44 bin 282'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 418 gündür sürüyor: Can kaybı kaybı 44 bin 282'ye yükseldi
Askeri başarı mı, diplomatik zorunluluk mu? İsrail'in Lübnan'daki ateşkesi kabul etmesinin 5 nedeni
İsrail'in Lübnan'daki ateşkesi kabul etmesinin 5 nedeni
İsrail ordusu Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail ordusu Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
ABD’den Gazze’de savaşı bitirecek adım geldi! Biden’ın ‘Türkiye’ vurgusu dikkat çekti
ABD’den Gazze’de savaşı bitirecek adım: Biden’ın ‘Türkiye’ vurgusu dikkat çekti
Gazze'de son 24 saatte 33 kişi yaşamını yitirdi
Gazze'de son 24 saatte 33 kişi yaşamını yitirdi
İspanya sel felaketi için 2,2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı
İspanya sel felaketi için 2,2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı