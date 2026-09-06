İngiltere'de destekli ölüm hesabı değişti: Önceki tahminin neredeyse iki katı

İngiltere ve Galler'de destekli ölüm uygulamasının yasalaşması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin yeni hesaplama yayımlandı. Hükümet yetkilileri, uygulamanın ilk 10 yılında gerçekleşmesi beklenen ölüm sayısına ilişkin merkezi tahmini yaklaşık 13 bin 500'den 25 binin üzerine çıkardı. En yüksek tahmin de değişti. Daha önce 10 yıllık dönem için yaklaşık 28 bin 300 olarak hesaplanan sayı, yeni değerlendirmede 47 bin 300'ün üzerine yükseldi.

Yeni Zelanda senaryosu 81 bini aşıyor

Başvuruların Yeni Zelanda'da görülen oranlara ulaşması halinde ise 10 yıllık toplamın 81 bini aşabileceği hesaplandı. Ayrı bir senaryoda Yeni Zelanda'daki oran temel alınarak ilk 10 yılda 81 bin 524 ölüm, yalnızca 10. yılda ise 9 bin 810 ölüm öngörülüyor.

Parlamento gelecek hafta karar verecek

Parlamento, Ölümcül Hastalığı Bulunan Yetişkinler (Yaşamın Sonu) Yasa Tasarısını gelecek hafta oylayacak. Düzenleme, yaşam beklentisinin altı ay veya daha az olduğu yetişkinlerin destekli ölüm talebinde bulunmasına imkan tanıyacak. Başvuruların iki doktor ile çok disiplinli bir kurul tarafından onaylanması gerekecek. Tasarının Nisan 2031'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hesaplama yöntemi değiştirildi

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni raporda, önceki hesaplamalarda kullanılan en az beş yıllık deneyim şartı iki yıla indirildi. Ayrıca Yeni Zelanda'dan elde edilen veriler de hesaplamaya dahil edildi. Yetkililer, önceki düşük ve yüksek tahminlerin yalnızca Oregon verilerine dayandırıldığını, yeni yöntemde ise tek bir yargı bölgesine bağlı kalmanın yeterli kanıt sağlamadığını belirtti.

Uygulamanın yıllık maliyeti 46,6 milyon sterlin olacak

Yetkililerin hesabına göre destekli ölüm hizmetinin yıllık maliyeti uygulamanın 10. yılında 46,6 milyon sterline ulaşacak. Başvuru başına ortalama maliyetin ise yaklaşık 4 bin 470 sterlin olması bekleniyor. Değerlendirmede bazı maliyetlerin hesaplamaya dahil edilmediği de belirtildi. Bunun yanında sağlık, sosyal bakım, emekli maaşı ve yardımlar kapsamında kullanılmayacak kaynakların yıllık değerinin 155,6 milyon sterline ulaşabileceği tahmin edildi. Yetkililer, bu rakamın doğrudan bütçe tasarrufu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, NHS ve yerel yönetimlerde ortaya çıkabilecek kapasitenin başka hastalara yönlendirilebileceğini ifade etti.

Eşitsizlik ve savunmasız gruplar için uyarı

Raporda, yoksulluk ve başka koşulların etnik azınlıklara mensup bazı kişileri maddi sıkıntılardan veya istismardan kaçış amacıyla destekli ölüme yöneltebileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Öğrenme güçlüğü, ruhsal bozukluk veya otizm nedeniyle süreci anlamakta zorlanabilecek kişiler açısından da bağımsız savunucu desteğine ihtiyaç duyulabileceği belirtildi. Bu kapsamda yıllık ihtiyaç duyabilecek kişi sayısının 114'ten 156'ya çıkabileceği hesaplandı.

Muhafazakâr milletvekilinden ret çağrısı

Muhafazakâr Parti milletvekili Neil O'Brien, yeni tahminlerin açıklanmasının ardından milletvekillerine yasa tasarısına karşı oy kullanmaları çağrısında bulundu. O'Brien, beklenen ölüm sayısına ilişkin tahminin neredeyse iki katına çıkmasını eleştirdi.

Son kararı hastanın kendisi verecek

Tasarıya göre uygulamanın son aşamasını hastanın kendisinin gerçekleştirmesi gerekecek. Doktor, damar içi sistemi kurabilecek ancak ilaçların serbest bırakılmasını sağlayan düğmeye hastanın kendisinin basması şart olacak.

Oregon'da geçen yıl gerçekleşen bir destekli ölüm vakasının 123 saat sürdüğü belirtildi.