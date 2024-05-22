İngiltere'de enfekte kan skandalı: 210 bin sterlin tazminat ödenecek

'Enfekte kan skandalı' diye bilinen ve ülke tarihinin en kötü tedavi felaketi olduğu belirtilen olaya ilişkin 20 Mayıs'ta yayımlanan raporda yaklaşık 3 bin kişinin kontamine kan naklinden sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ölü sayısının bundan sonra artması bekleniyor.

Eski yargıç Brian Langstaff tarafından hazırlanan raporda doktorların, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve diğer sağlık kurumlarının ve peş peşe gelen hükümetlerin olaydan etkilenen kişileri "defalarca" yüzüstü bıraktığı belirtiliyor. Langstaff, sağlık sisteminde "felaket" ile sonuçlanan bir dizi başarısızlık tespit ediyor.

Rapora ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olanları "yıllardır süren ahlaki bir başarısızlık" diye nitelendirdi.

Hükümet bugün olaydan etkilenenler için hazırlanan tazminat paketini açıkladı.

Hükümetin ödemelerden sorumlu yetkilisi John Glen, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada olaydan etkilenenlerin hala her hafta enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bazılarının tazminat alacak kadar yaşayamayacaklarını söyledi.

Glen bu nedenle hükümetin, nihai programın oluşturulmasından önce "yaşayan hak sahiplerine" yapacağı 210 bin sterlin tutarındaki ara ödemelerin 90 gün içinde yapılacağını duyurdu.

İlk nihai ödemelerin ise 2024 yılı bitiminden önce yapılması bekleniyor.