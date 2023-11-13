İngiltere'de Filistin krizi: İçişleri Bakanı görevden alındı

İngiltere'de, Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

Braverman, Londra'da 5 haftadır düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşleriyle ilgili, "Bu böyle devam edemez" değerlendirmesini yapmıştı.

Braverman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların Ateşkes Günü kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerde, Londra polisinin göstericilere sert müdahalesini överken; yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları, "Hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumlamıştı.