İngiltere’de ikinci el okul üniforması sistemi başlatıldı

32 belediyeyi temsil eden London Councils tarafından desteklenen proje, okul kıyafetlerinin daha uzun süre kullanılmasını teşvik ediyor. Yetkililer, yüksek üretim maliyetine rağmen üniformaların kısa sürede kullanılmaz hale gelmesinin hem ekonomik kayıp hem de ciddi bir atık sorunu yarattığına dikkat çekiyor.

Yeni sistem sayesinde aileler, çocuklarının küçülen ya da artık kullanılmayan üniformalarını diğer ailelerle paylaşabilecek. Böylece hem yeni kıyafet alma ihtiyacı azalacak hem de tekstil atığının önüne geçilecek.

İkinci el algısı değiştirilecek

Projenin önemli hedeflerinden biri de ikinci el kıyafetlere yönelik önyargıyı kırmak. Yetkililer, yeniden kullanımın yaygınlaşmasıyla bu ürünlerin daha görünür ve “normal” hale gelmesini amaçlıyor.

Aile bütçesine nefes olacak

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle zorlanan aileler için uygulama önemli bir destek olarak görülüyor. Cnbc-e'de yer alan habere göre uzmanlar, SURN sisteminin özellikle dar gelirli haneler üzerindeki mali yükü hafifleteceğini ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını belirtiyor.