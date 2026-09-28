İngiltere'de ilk kez ev alacaklara kredi desteği sunulacak

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İngiltere hükümeti, ilk kez ev alacakların yeni konut satın almasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kredi programı başlatacak.

“Your First Home” adı verilen program kapsamında yüzde 2,5 peşinatla ev almak isteyenlere yüzde 20 oranında hisse kredisi sağlanacak. Programın ayrıntıları, Maliye Bakanı John Healey tarafından gelecek ay açıklanacak bütçede duyurulacak. Programın diğer kamu bütçelerinde yapılacak kesintilerle finanse edilmesi ve konut geliştiricilerinin de maliyetlere katkıda bulunması planlanıyor. Krediler başlangıçta faizsiz olacak.

Ön kayıtların 2026 sonuna kadar başlaması bekleniyor. Program, 2013-2023 döneminde uygulanan “Help to Buy” programının yeniden düzenlenmiş bir versiyonu olacak.

Başbakan Andy Burnham, konut maliyetleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan gençlere destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bloomberg'ün aktardığına göre program, İşçi Partisi hükümetinin 2029’a kadar 1,5 milyon yeni konut inşa etme hedefinin gerisinde kaldığı bir dönemde açıklanırken, Bloomberg Intelligence İngiltere’nin bu hedefin en az yüzde 40 gerisinde kalabileceğini öngörüyor.