İngiltere'de iş hayatında yeni dönem: 'İşten kopma hakkı' tanınacak

İngiltere’de Başbakanlık Ofisi, mesai saatleri dışında işten tamamen kopmanın verimlilik ve ülke ekonomisi için faydalı olduğunu açıkladı. İngiltere hükümeti, işten kopma hakkını tanımaya hazırlanıyor; böylece insanların evlerinin 7 gün 24 saat ofisleri haline dönüşmemesi amaçlanıyor.

BBC’den diplomasi muhabiri Jennifer McKiernan’ın haberine göre bakanlar, İrlanda ve Belçika gibi işle bağını kesmenin hak olarak tanındığı ülkelerdeki modelleri inceliyor. Buna göre çalışanların işverenler tarafından sürekli rahatsız edilmemesi ve ofis dışındaki saatlerde çalışmaya zorlanmaması hedefleniyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, başbakanlık ofisinin yardımcı sözcüsü, böylece çalışanların dinlenmesinin koruma altına alınacağını aktardı: “İyi işverenler, çalışanlarının motive ve verimli olması için bağlarını kesmelerinin gerekli olduğunu görecektir. Her daim iş için hazır olma hali verimliliğe zarar verebilir.”

Çalışanlara iş saatleri dışında ulaşabilmenin kuralları

Uzmanlara göre maaşların ve yaşama koşullarının iyileşmesi için verimliliğin sağlanması çok önemli. Böylece iş ve çalışma hayatı arasındaki sınırların belirsizleşmesinin önüne geçilmesi isteniyor.

Hükümetin planları, farklı şirketlerin ve farklı görevlerin olabileceğini de göz önünde bulunduruyor. İrlanda’da işverenlerin, çalışanlar ve sendikalar ile beraber işten kopma hakkının şirket politikası olarak oluşturulmasını öngörülüyor. Buna göre çalışanlara çalışma saatleri dışında nasıl ulaşılması gerektiğine dair kuralların oluşturuluyor.

Belçika’da ise 20’den fazla çalışanı olan şirketlerin işten kopmak için anlaşmalar uygulamaya koyması bekleniyor. İngiltere’de bu uygulama, iktidardaki İşçi Partisi’nin işçilerin hakları için önereceği reform paketinin bir parçası olacak. Koşulların çiğnenmesi takdirinde çalışanlar mahkemeye gidebilecek.