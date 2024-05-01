İngiltere'de konut fiyatları düştü

Bu yıl Bank of England'ın faiz oranı indirimlerine ilişkin bahislerin azalmasının ardından piyasalarda konut kredilerinin maliyetini artırdı. Bu durum, insanların bir konut satın alma gücünü zorladı ve geçen yılki durgunluğun ardından toparlanmayı geciktirdi.

Ülke çapında tahmini ev fiyatları, bir önceki ayki %0,2'lik düşüşün ardından Nisan ayında %0,4 düştü. Ekonomistler aylık yüzde 0,1 artış bekliyorlardı.

"İpoteğin karşılanabilirliği geçen yaza göre çok daha iyi olsa da, tarihi normlara göre oldukça gergin durumda" diyen ekonomist Peter Arnold, "konut fiyatlarında güçlü bir toparlanma pek olası değil." açıklamasında bulundu.