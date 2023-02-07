İngiltere’de konut fiyatları yüzde 1,9 arttı

İngiliz konut kredi finansman kuruluşu Halifax’tan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın ocak ayında aylık bazda mevcut seviyesini koruduğu (yüzde 0), yıllık bazda ise yüzde 1,9 artış kaydettiği bildirildi.

Ülkede konut fiyatları geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 1,3 azalmış, yıllık bazda ise yüzde 2,1 artış kaydetmişti.

Açıklamada, ülkede ortalama bir konut fiyatının bu yılın ocak ayı itibarıyla 281 bin 684 sterlin seviyesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kin Kinnaird, “Hane halkının gelirlerinde artan hayat pahalılığı ve yükselen faiz oranları nedeniyle azalma bekliyoruz. Bu da son yıllarda konut fiyatlarındaki görülen artışın ardından konut piyasasının yavaşlamasına neden olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kinnaird, yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle konut sektöründe talebin bu yıl azalmasının beklendiğini belirtti.

İngiltere’de faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta politika faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 4,0 seviyesine çıkarılmasına karar verildiği bildirmişti. Bankanın son faiz artışının ardından ülkede politika faizi Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde.

Piyasalarda bankanın bu yıl içerisinde politika faizini yüzde 4,5'e kadar yükseltmesi bekleniyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Aralık 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti.

Ülkede enflasyon geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7’ye gerilemişti.

İngiltere'de gıda fiyatları ise geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artmıştı. Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçmişti.