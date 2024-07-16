İngiltere’de market enflasyonu 3 yılın en düşüğünde!

İngiltere’de market enflasyonu bu ay Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, aylık süpermarket alışveriş sayısında bu yıl şimdiye kadarki en hızlı artış kaydedildi.

Piyasa araştırmacısı Kantar, 7 Temmuz'a kadarki dört haftalık dönemde yıllık market fiyat enflasyonunun %1,6 olduğunu, bir önceki dört haftalık dönemde ise bu oranın %2,1 olduğunu açıkladı.

Fiyatların en hızlı tuvalet kâğıdı, tereyağı ve köpek maması gibi ürünlerde düştüğünü ancak vitaminler, mineraller ve takviyeler, soğutulmuş meyve suları ve içecekler ve deodorantlar gibi ürünlerde artmaya devam ettiğini söyledi.

4 Temmuz seçimlerinden bu yana yayınlanan Birleşik Krallık tüketici davranışının en güncel görüntüsü olan Kantar'ın verileri, eve servis market satışlarının dört haftalık dönemde bir önceki yıla göre değer bazında %2,2 arttığını gösterdi

Kantar, Euro 2024 futbol şampiyonasının bira, cips ve atıştırmalık satışlarını artırdığına dikkat çekti.

Kantar, İngilizlerin bu dönemde süpermarkete bir yıl öncesine göre %2 daha fazla gittiğini ve bütçe üzerindeki baskının azalmasıyla markalı ürün satışlarının %3,6 artarak %2,7'lik kendi markasını taşıyan ürünleri geride bıraktığını belirtti.

Kantar, 7 Temmuz'a kadar geçen 12 haftalık sürede online süpermarket Ocado'nun yıllık %10,7'lik satış artışıyla yine en hızlı büyüyen bakkal olduğunu söyledi.