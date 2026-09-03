İngiltere’de mortgage alarmı: Borçlulara “faizi şimdi sabitleyin” çağrısı

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Birleşik Krallık’ta mortgage piyasasında faizlerin yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğine ilişkin endişeler, kredi sahiplerini yeni bir kararın eşiğine getirdi. Mevcut mortgage anlaşmasının süresi yaklaşan borçlulara, oranlar daha fazla yükselmeden yeni koşulları güvence altına almaları tavsiye ediliyor.

Piyasalardaki hareketlilik, bankaların sunduğu sabit faizli mortgage ürünlerinin kısa süre içinde yeniden fiyatlandırılabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Piyasalardaki dalgalanma mortgage faizlerine yansıyor

Mortgage oranlarının belirlenmesinde etkili olan piyasa faizlerinde son dönemde yaşanan yükseliş, kredi maliyetleri açısından yeni bir risk oluşturuyor. Küresel tahvil piyasasındaki satış dalgası ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Birleşik Krallık devlet tahvili getirilerinin yükselmesi, mortgage piyasasında da baskı yaratıyor. İki ve beş yıllık faiz beklentilerindeki hareketlilik, kredi veren kuruluşların oranlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Borçlular için zamanlama önem kazandı

Mortgage sözleşmesini yenilemesi gereken kişiler açısından en önemli konu, yeni anlaşmanın hangi koşullarda yapılacağı. Piyasa faizlerinin yükselmesi, bankaların sabit oranlı ürünlerini daha yüksek seviyelerden sunmasına yol açabilir. Bu nedenle mevcut anlaşmasının bitiş tarihi yaklaşan borçluların, uygun bir oran bulduklarında bunu önceden sabitlemeleri öneriliyor. Ancak oranı önceden güvenceye almak, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak daha sonra daha düşük bir teklif çıkması ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Bazı kredi verenler oranlarını artırmaya başladı

Mortgage piyasasındaki baskının ilk işaretlerinden biri kredi veren kuruluşların fiyat değişiklikleri oldu. Gen H, mortgage oranlarında 0,2 puanlık artış açıklarken, piyasadaki diğer sağlayıcıların da maliyetlerdeki yükselişi kendi ürünlerine yansıtması bekleniyor. Bu durum, daha önce sunulan düşük oranlı anlaşmaların uzun süre piyasada kalmayabileceği endişesini artırıyor.

Konut piyasası da baskı altında

Mortgage maliyetlerindeki olası artış yalnızca kredi kullanıcılarını değil, konut piyasasının genel seyrini de etkileyebilir. Daha pahalı konut kredileri, ev satın alma kararlarını erteleyebileceği gibi mevcut ev sahiplerinin de yeni mortgage anlaşmalarına geçişini zorlaştırabilir. Bu nedenle faizlerdeki hareketlilik, sonbahar döneminde konut piyasasının performansı açısından yakından izleniyor.

Faiz kararları yakından takip ediliyor

Birleşik Krallık’ta mortgage maliyetlerinin geleceği açısından İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası da önem taşıyor. Merkez Bankası, Temmuz 2026'da politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde tutmuştu. Bir sonraki karar öncesinde enflasyon, istihdam ve ekonomik büyümeye ilişkin veriler yakından takip ediliyor. Mortgage borçluları açısından ise mevcut tablo, daha uygun koşullar ortaya çıkmadan önce mevcut tekliflerin ne kadar süre korunabileceği sorusunu öne çıkarıyor.

Borçlular için kritik dönem

Piyasalardaki belirsizlik sürerken mortgage sahipleri için kararın zamanlaması önem kazanıyor. Faizlerin daha da yükselmesi halinde yeni kredi anlaşmalarının maliyeti artabilir.

Bu nedenle sözleşmesi sona yaklaşan borçlular, mevcut oranları ve piyasadaki yeni teklifleri karşılaştırarak karar vermeye yönlendiriliyor.