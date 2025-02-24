İngiltere'de net sıfır emisyon ekonomisi yüzde 10 büyüdü

Londra merkezli araştırma kuruluşu ECIU tarafından, bağımsız danışmanlık kurumu İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) ve The Data City analizi kullanılarak hazırlanan rapora göre, sıfır emisyon ekonomisi İngiltere'de büyüme ve inovasyonun önemli bir itici gücü haline geldi.

Son bir yılda yüzde 10 büyüyen sıfır emisyon ekonomisi, bu dönemde ekonomiye 83,1 milyar sterlin katkıda bulundu.

Sıfır emisyon sektöründe son bir yılda istihdam da yüzde 10,2 büyüyerek, toplam istihdam 951 bin kişiye ulaştı. Sıfır emisyon sektöründe çalışanların kazançlarının, diğer sektörlerdeki ortalama kazançlardan yüzde 15 daha yüksek olduğu hesaplandı.

CBI Başekonomisti Louise Hellem, rapora ilişkin değerlendirmesinde, net sıfır ekonomisinin "devasa bir pazar" haline geldiğini belirterek, "Yeşil (ekonomi) olmadan büyüme olmaz. İş yapma maliyetinin sermaye yatırımları için iştahı azalttığı ve yüksek enerji fiyatlarının ekonomi genelinde bir sürükleyici faktör olarak gösterildiği bu dönemde, temiz teknoloji yatırımları rekabet gücünü ve üretkenliği önemli ölçüde destekleyebilir. Enerji güvenliği ve emisyonların azaltılması amacıyla önemli sonuçlar elde etmek için geri dönüşü olmayan kritik noktalara yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hellem, temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerjiyle desteklenen bir gelecek olmadan uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye ulaşılamayacağına işaret etti.

ECIU Direktörü Peter Chalkley de sıfır emisyon ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin önemli bir gelişme olduğunu ancak bu konuda yatırımcıların siyasi sinyalleri yakından takip ettiğini dile getirerek, "Net sıfır emisyona ulaşmak, atmosferi daha fazla kirletmeyi durdurmamız anlamına gelir ki bu da iklim değişikliğinin kötüleşmesinin önüne geçebilmemiz ve ekonomilerimizi giderek daha fazla tehdit eden sel ve sıcak hava dalgalarına neden olan aşırılıkları durdurabilmemizin tek yolu." değerlendirmesinde bulundu.