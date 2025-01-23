İngiltere'de 'norovirüs' alarmı: Vakalardaki artış hastaneler üzerindeki baskıyı artırıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta sona eren hafta boyunca günlük ortalama 784 kişi norovirüs nedeniyle hastaneye yatırıldı. Bir önceki haftaya göre artış gösteren hasta sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına ulaştı. NHS verileri, 2020'den bu yana herhangi bir ocak ayında kaydedilen en yüksek seviyeyi işaret etti.

Norovirüs vakalarının geçen yıla kıyasla yüzde 80 arttığı ve bu durumun hastaneler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

Kış virüsleri hastaneleri zorluyor

Grip vakalarının zirve yapmasının ardından düşüşe geçtiği belirtilse de günlük ortalama 3 bin 833 hasta grip nedeniyle hastaneye başvurdu. Bunlardan 176'sının yoğun bakımda olduğu kaydedildi. Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1071 hasta hastaneye yatırıldı.

NHS verileri, hastanelerde yetişkin yataklarının yüzde 96'sının dolu olduğunu ortaya koydu. Geçen hafta, bu yatakların yaklaşık 13 bin 710'u hastanede yatmasına gerek olmayan ve taburcu edilebilecek hastalar tarafından kullanıldı. Bu sayının bir önceki haftadan 125 daha fazla olduğu kaydedildi.

Buna karşın, ambulans bekleme süresinin düşmeye devam ettiği belirtildi.

"Ülke genelindeki hastaneler hala önemli baskılarla karşı karşıya"

Sonbahardan bu yana 29 milyondan fazla grip, Kovid-19 ve Respiratuar Sinsityal Virüsü (RSV) aşısı yapıldığı belirtilirken, uygun kişilerin hala Kovid-19 aşısını yaptırabilecekleri ifade edildi.

NHS Acil ve Acil Bakım Ulusal Klinik Direktörü Prof. Julian Redhead, yaptığı açıklamada, "NHS hastaneleri geçen hafta norovirüs vakalarındaki artıştan etkilendi. Bu, 2020'den bu yana ocak ayında kaydedilen en yüksek seviye. Grip ve diğer kış virüsleri ile hastaların taburcu edilmelerindeki gecikmeler nedeniyle hastaneler oldukça yoğun." ifadelerini kullandı.

Redhead, vatandaşların sağlık tavsiyeleri için 111 hattını veya çevrim içi 111 hizmetini kullanmaları, yalnızca acil durumlarda 999'u aramaları ya da acil servislere başvurmaları gerektiğini vurguladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting de "Grevi sonlandırmak ve yeni RSV aşısını dağıtmak için yaptığımız çalışmalara rağmen, ülke genelindeki hastaneler hala önemli baskılarla karşı karşıya. Grip vakalarının düşüşe geçmesi ve ambulans teslimlerinin iyileşmesi olumlu olsa da henüz bu zorlukları geride bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, norovirüsün kolaylıkla yayılabildiğini belirterek, virüsten korunmanın en etkili yolunun sık sık sabun ve suyla el yıkamak olduğunu kaydetti.