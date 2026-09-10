İngiltere’de Reform UK’ye bağış soruşturması: Polis devrede

Metropolitan Polisi, partinin siyasi finansman mevzuatına aykırı hareket etmiş olabileceği iddialarıyla ilgili ceza soruşturması yürütüyor. İncelemenin, Siyasi Partiler, Seçimler ve Referandumlar Yasası 2000 kapsamında değerlendirilen olası suçlarla bağlantılı olduğu açıklandı. Polis ayrıca Reform UK Genel Başkan Yardımcısı Richard Tice’ın kontrolündeki bir şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı ödemeleri de inceliyor.

32 bin 500 sterlinlik araştırmalar mercek altında

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, Reform UK’nin bu yıl yaptırdığı üç kamuoyu araştırması oluşturuyor. Toplam maliyeti 32 bin 500 sterlin olan araştırmaların ABD merkezli bir şirket tarafından finanse edildiği iddia ediliyor.

İngiltere'deki siyasi bağış kurallarına göre yabancı şirketler, siyasi partilere araştırma veya çalışma bedeli ödemek de dahil olmak üzere izin verilen bağışçı kaynakları arasında bulunmuyor. Bu tür bir kaynağın siyasi parti tarafından kabul edilmesinin suç teşkil edebileceği belirtiliyor.

Farage’ın yakın çevresinden iki isim ayrıldı

Soruşturmanın siyasi yansımaları Reform UK içinde de görülmeye başladı. Parti lideri Nigel Farage’ın yakın çalışma arkadaşlarından James Orr ve Dan Jukes, parti bünyesinde yürütülen iç incelemenin ardından cuma günü görevlerinden ayrıldı. Farage, iki ismin Amerika’dan gelmiş olabilecek bir paranın partiye aktarılması ihtimali hakkında yaptıkları görüşmeler nedeniyle görevlerinden çekildiğini söyledi.

Reform UK lideri, söz konusu işlemin gerçekleşmediğini ve herhangi bir yasanın çiğnenmediğini savundu.

Reform UK: Yanlış bir şey yapmadık

Reform UK ise hakkındaki iddiaları reddetti. Parti, herhangi bir usulsüzlük gerçekleştirmediğini belirtirken polis soruşturmasıyla tam işbirliği yapacağını açıkladı. Bununla birlikte Metropolitan Polisi'nin incelemesi devam ediyor.

Farage tanık olarak dinlenebilir

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Nigel Farage’ın da iddia edilen suçlarla ilgili bilgisi kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulabileceği belirtiliyor. Farage hakkında şu aşamada bir suçlama veya gözaltı bilgisi bulunmuyor. Polisin soruşturması, hem araştırma ödemelerinin kaynağı hem de partiye aktarıldığı iddia edilen diğer paraların siyasi bağış kurallarına uygun olup olmadığı üzerinde yoğunlaşıyor.

500 bin sterlinlik bağışlar da inceleniyor

Metropolitan Polisi'nin yürüttüğü incelemenin bir diğer ayağını, 2024 genel seçimi öncesinde Reform UK’ye yapılan iki ayrı 250 bin sterlinlik bağış oluşturuyor. Seçim Komisyonu, söz konusu ödemelere ilişkin bilgileri geçen yıl Metropolitan Polisi'ne aktardı. İncelemenin, Fiona Cottrell’in Richard Tice’a ait Britain Means Business kuruluşuna yatırdığı parayla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu paranın bir bölümünün daha sonra Reform UK’ye aktarıldığı iddia ediliyor.

İki kişi ihtiyatlı sorgulandı

Soruşturma kapsamında şu ana kadar iki kişi ihtiyatlı şekilde sorgulandı. Ancak polis tarafından gerçekleştirilen bu işlemler herhangi bir gözaltı ya da tutuklamayla sonuçlanmadı. Metropolitan Polisi'nin incelemesi sürerken Reform UK hakkındaki iddiaların soruşturma sonucunda nasıl değerlendirileceği henüz belli değil.