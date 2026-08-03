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İngiltere'de siber saldırı: 100 binden fazla polisin bilgileri sızdırıldı

İngiltere'de bazı devlet kurumlarına yönelik siber saldırı sonucu 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri "dark web" forumlarına sızdırıldı.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere'de siber saldırı: 100 binden fazla polisin bilgileri sızdırıldı
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Siber saldırganlar Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetlerine (CPS) ait verileri ele geçirerek, 100 binden fazla polise ait bilgileri sızdırdı.

Hackerlar ayrıca, İngiltere ve Galler'de polisin hukuki destek sağlamak amacıyla kullandığı Ulusal Polis Hukuk Veri Tabanı'na (PNLD) sızarak polislerin görev yerlerini "dark web" forumlarına aktardı.

İngiliz yetkililer, saldırıdan "ExfilSquad" isimli siber suç grubunun sorumlu olduğunu düşünüyor.

İngiltere'de 29 Temmuz'da Eğitim Bakanlığına yönelik siber saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu birey ve kuruluşlara ait telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi yaklaşık 607 bin verinin sızdırıldığı belirtilmişti.

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