İngiltere’de skandal hata: Bir radyo, yanlışlıkla Kral Charles'ın öldüğünü duyurdu

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Kral Charles öldü sanıldı: Radyoda 16 dakika boyunca sessizlik

Mayıs ayında yayımlanan bir program sırasında Radio Caroline'da, "Majesteleri Kral III. Charles'ın vefatı nedeniyle saygı göstergesi olarak normal yayınlarımızı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldık" ifadelerinin yer aldığı önceden kaydedilmiş ses dosyaları yanlışlıkla yayına verildi.

Anonsun ardından İngiltere'nin ulusal marşı çalındı ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşandı.

Yaşanan hatanın fark edilmesinin ardından program sunucusu dinleyicilerden özür dileyerek yanlışlıkla bir bilginin paylaşıldığını açıkladı. Sunucu, olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

Kral Charles’ın ölümünü yanlışlıkla duyuran radyo için karar

İngiltere İletişim Kurumu (Ofcom) tarafından yapılan incelemede, Radio Caroline'daki skandal yayının stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir personelin önceden kaydedilmiş ses dosyalarını merak nedeniyle açması sonucu gerçekleştiği belirlendi. Personelin, kayıtların yayına girdiğini fark etmediği bildirildi.

Durumu fark etmesinin ardından kaydı durduran personelin panikleyerek binadan ayrıldığı aktarıldı.

Ofcom, olayın haberlerin doğru ve tarafsız şekilde sunulması ile yayın sırasında yapılan hataların hızlı biçimde düzeltilmesine ilişkin kuralların ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

Kurum, kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli bir konuda ciddi bir yanlışlık yapıldığına ve hatayı düzeltmeye yönelik açıklamanın yaklaşık 30 dakika sonra yayınlandığına dikkat çekti.

Radyo yönetimi önlem aldı

Radio Caroline yönetimi, yaşanan olayın ardından ilgili personelin uyarıldığını ve çalışanının yaptığı hata nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için söz konusu ses dosyalarının bilgisayar masaüstünden kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca tüm yayın personeline ilgili yayın prosedürleri yeniden hatırlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.