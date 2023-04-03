İngiltere'de sular durulmuyor: Öğretmenler maaş teklifini reddetti

Enflasyon karşısında kendilerini korumak isteyen öğretmenler, hükümet tarafından teklif edilen maaş zammını reddetti.

Hükümetin tek seferlik 1.000 pound ve gelecek sene için yüzde 4,3'lük zam teklifini reddeten öğretmenlerin 27 Nisan ve 2 Mayıs'ta greve gitmesi bekleniyor.

Hükümetin yaptığı teklifin sendikadaki toplam üyelerin yüzde 98'i tarafından reddedildiğinin altını çizden Ulusal Eğitim Sendikası (NEU), taleplerinin yerine getirilmesi için grev çağrısında bulundu.