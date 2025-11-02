  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı
Takip Et

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı

İngiltere’de bir trendeki yolculara gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 9’u ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralanırken, 2 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı
Takip Et

İngiltere’nin Huntingdon bölgesindeki bir trende bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19:42 sıralarında meydana geldi.

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

İlk belirlemelere göre 9’u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

Starmer: Derin endişe verici

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Dünyada ilk kez: Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayacakDünyada ilk kez: Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayacakDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldıİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldıGündem
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleriMeteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleriGündem

 

Dünya
Louvre Müzesi soygunu: Bir kişi daha tutuklandı
Louvre Müzesi soygunu: Bir kişi daha tutuklandı
Meksika'da süpermarkette patlama: Çoğu çocuk en az 23 ölü
Meksika'da süpermarkette patlama: Çoğu çocuk en az 23 ölü
Dünyada ilk kez: Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayacak
Dünyada ilk kez: Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayacak
Trump: Orduya Nijerya harekatına hazır olun emri verdim
Trump: Orduya Nijerya harekatına hazır olun emri verdim
Rusya’nın nükleer denizaltısı "Habarovsk" törenle suya indirildi
Rusya’nın nükleer denizaltısı "Habarovsk" törenle suya indirildi
Beyaz Saray'da bir ilk: Suriye Devlet Başkanı Şara, Trump ile görüşecek
Suriye Devlet Başkanı Şara, Trump ile görüşecek