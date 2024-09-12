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İngiltere'de ulaşım sistemine siber saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra’da toplu ulaşımı yöneten TfL, 1 Eylül'de tespit edilen şüpheli faaliyetler nedeniyle siber saldırı soruşturması başlattı. Yaklaşık 5 bin müşterinin banka hesaplarına erişilmiş olabileceği belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere'de ulaşım sistemine siber saldırı
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TfL'nin bugün müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mailinde, 1 Eylül'de sistemlerinde bazı şüpheli faaliyetlerin tespit edildiği ve erişimi sınırlandırmak üzere harekete geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Mailde, ülkenin ilgili suç birimleriyle kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, araştırmalar kapsamında bazı müşteri verilerine erişildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Bu veriler arasında bazı müşterilerin isim, e-posta adresleri ve ev adresleri dahil olmak üzere iletişim bilgilerinin yer aldığı aktarılan mailde, toplu taşıma kartı Oyster kart iade verilerine ve yaklaşık 5 bin müşterinin banka hesaplarına erişilmiş olabileceği ifade edildi.

Mailde siber saldırıdan etkilenen müşterilere ulaşım sağlanacağı belirtilerek, önlemlerin sürdürüldüğü aktarıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

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