İngiltere'de ultra zenginler ülkeyi terk etmekle tehdit ediyor

İngiltere'nin ultra zengin kesimi, İşçi Partisi'nin non-dom vergi rejimini kaldırma planları doğrultusunda ülkeyi terk etme hazırlığında.

Non-dom statüsü, İngiltere'de ikamet eden ancak başka bir ülkenin vatandaşı olan kişilerin yurtdışındaki gelir ve sermaye kazançlarından 15 yıl boyunca vergi ödememesine olanak tanıyor. Bu vergi rejimi 200 yıldır yürürlükte olurken, 2023'te yaklaşık 74.000 kişi bu statüden yararlandı.

Oxford Economics'in yeni bir çalışmasına göre, varlıklı yatırımcıların yüzde 63'ü İşçi Partisi'nin planları yürürlüğe girerse İngiltere'yi terk etmeyi planlıyor. Ayrıca, yüzde 67'si de İngiltere'ye geri dönmeyeceğini ifade ediyor. Bu göç dalgasının öncelikli nedenlerinden biri de dünya çapındaki varlıklara yönelik miras vergisi ve sermaye kazançları üzerindeki değişiklikler.

Popüler göç noktaları

Monaco, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Malta, Dubai ve Karayipler gibi ülkeler, bu zengin yatırımcıları cezbetmek için vergi rejimlerini revize ederek ultra zenginleri çekmeye çalışıyor. Bu ülkeler, varlık vergilerinden muafiyet, sabit vergi rejimleri gibi cazip avantajlar sunuyor.

Örneğin, İtalya ve Yunanistan'da zenginler, dünya çapındaki varlıkları üzerinden yılda 100.000 Euro sabit vergi ödeyerek diğer vergilerden kaçınabiliyor.

Gayrimenkul piyasası üzerindeki etkiler

İngiltere'nin süper lüks gayrimenkul piyasası da bu değişikliklerden etkileniyor. Knight Frank'e göre, 10 milyon sterlinin üzerindeki konut satışları son bir yılda yüzde 22 oranında azaldı. Özellikle 30 milyon sterlin üzerindeki satışlarda düşüş gözleniyor. Ancak bu durum, Amerikalı yatırımcılar için fırsatlar yaratıyor. Çünkü ABD vatandaşları, dünya çapındaki varlıkları üzerinden vergi ödemeye zaten alışkın oldukları için rekabetin azalmasıyla Londra'da avantajlı gayrimenkuller elde edebilirler.

Özetle, İngiltere'nin ultra zenginlerini hedef alan bu vergi değişiklikleri hem ekonomik hem de gayrimenkul piyasasında büyük değişimlere neden olabilir.