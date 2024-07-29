İngiltere'de üniversiteler iflas riski ile karşı karşıya!

Üniversite sektörünün düzenleyici kuruluşu olan Office for Students'ın mayıs ayında yayınladığı mali sürdürülebilirlik raporuna göre, İngiltere'de yüksek eğitim kurumlarının yaklaşık yüzde 40'ı, yani 269 kurumdan 108'i, 31 Temmuz'da sona erecek olan mevcut üniversite mali yılında açık vermeyi bekliyor.

Yerli öğrenciler için öğrenim ücretleri 2017'den bu yana 9 bin 250 sterlin (11 bin 925 dolar) seviyesinde tutuldu ve son 12 yılda sadece 250 sterlin artırıldı.

Son yıllarda fiyatları çok fazla artmayan İngiliz üniversiteleri rotasını yurtdışına çevirmiş ve çok daha yüksek ücretler ödeyen uluslararası öğrencilere yönelmişti. Ancak son dönemde bu sayıların da azalmaya başlayacağından endişe ediliyor.

Öğrenci vizesi başvurularına ilişkin en son İçişleri Bakanlığı istatistikleri, haziran ayına kadar olan altı aylık dönemde bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Büyük açık öngörülüyor

En karamsar senaryoda 2026-27'de yabancı ülkelerden gelenlerin bu yıla göre yüzde 61 oranında azalacağı öngörülüyor. Bu da sektörün yıllık net gelirini 9,7 milyar sterlin azaltacak ve 226 kurumu açık vermeye itecek. 2026-27 yılları arasında öğrenci sayısında herhangi bir artış olmayacağını öngören en ılımlı senaryoda bile net gelirin 3,4 milyar sterlin düşeceği ve 176 kurumun açık vereceği öngörülüyor.

BBC radyosuna konuşan 142 kurumu temsil eden Universities UK'in icra kurulu başkanı Vivienne Stern, sektörün büyük bir kısmının “başının dertte olduğunu” söyledi.

personel ve ders kesintileri

Bu ay göreve gelen İşçi Partisi hükümeti, 120 binsektör çalışanını temsil eden Üniversite ve Kolej Sendikası'nın Genel Sekreteri Jo Grady'nin kurtarma çağrısını reddetti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Lincoln, Huddersfield, Londra'daki Goldsmiths ve Kent gibi onlarca kurum maliyetleri düşürmek için şimdiden personel ve ders kesintileri planlıyor ya da uyguluyor.

Bu arada önümüzdeki yıllarda üniversitelerde küçülme, programları birleştirme ve fiyatların artması da beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca fiyatların enflasyona endekslenmesi de gündemler arasında. Ancak öğrenci borçlarının halihazırda yüksek seviyeleri göz önüne alındığında bu durum öğrenciler için oldukça tatsız bir senaryoya işaret ediyor.