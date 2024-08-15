İngiltere'de üretiliyor ama İspanyol veya İtalyan birası olarak markalanıyor

Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg'in CEO'su İngiliz The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, Madrí Excepcional markasının popülaritesinin Carlsberg'in Birleşik Krallık'taki başarısına zarar verdiğini söyledi.

İngiltere'deki barlarda 2020 yılında piyasaya sürülen Madrí markası, İspanyol kültürünü merkeze alarak kendisini "Madrid'in ruhu" olarak pazarlıyor.

Bira aslında Doom Bar, Carling ve Blue Moon'un da sahibi olan Kanadalı-Amerikalı çok uluslu şirket Molson Coors tarafından İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde üretiliyor.

Dünyanın önde gelen tüketici satın alma davranışı verileri üzerine çalışan NIQ'ya göre, Madrí Excepcional geçen yıl 93,3 milyon sterlin (4 milyar TL) değerinde yıllık satış yaptı.

"Pazar payına bakarsanız, iyi iş çıkardıklarını görürsünüz"

Molson Coors'un web sitesinde ayrıca 2024'ün ikinci çeyreğinde Madrí Excepcional'in İngiltere'deki mekanlarda satılan tüm biralar arasında üçüncü en yüksek satış gelirini elde ettiği belirtiliyor.

euronews'in aktardığına göre rakip marka Carlsberg'in CEO'su Jacob Aarup-Andersen bu rakamlar karşısında The Telegraph'a "Dünya biralarında yüksek rekabetin devam ettiğini görüyoruz. İngiltere'de kıyasıya bir mücadele var. Birleşik Krallık'ta başarılı olan markalardan birinin Madrí olduğuna şüphe yok. Pazar payına bakarsanız, iyi iş çıkardıklarını görürsünüz. Bence orada iyi bir pazar buldular. Bu yüzden onlara tebrikler," dedi.

Pandemiyi fırsata çevirdi

Bazı uzmanlar Madrí'nin popülaritesindeki keskin artışın, Birleşik Krallık'ta COVID-19 kısıtlamalarıyla ilgili endişelerin önemli ölçüde azaldığı bir dönem olan 2022'nin başlarında yapılan bir pazarlama atağından kaynaklandığına inanıyor.

Bu fırsattan yararlanan Madrí, markasını "güneşli bir tatil" ile eşanlamlı hale getirmeye çalışarak, karantinadan bunalan İngiliz vatandaşları arasında popülerlik kazandı.

Ancak Kıta Avrupası teması kullanmak sadece Molson Coors tarafından kullanılan bir pazarlama stratejisi değil.

Örneğin, İtalyan birası Birra Moretti, Heineken tarafından İngiltere pazarı için Manchester'da üretiliyor.

Filipinler'de kurulan ancak merkezi İspanya'da bulunan San Miguel de, Carlsberg tarafından Northampton'da Birleşik Krallık müşterileri için üretiliyor.

Madrí İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde üretilmese de bir İspanyol bağlantısı bulunuyor.

Özellikle İspanya'da Molson Coors'un da sahibi olduğu bir bira üreticisi olan La Sagra ile ortaklaşa üretiliyor.

"İnsanlar bir İspanyol birası içtiklerini sanıyorlar ama öyle değil"

Bu yılın başlarında, İspanyol bira üreticisi Estrella Galicia'nın uluslararası genel müdürü Madrí'nin reklamlarının "çok dürüst" olmadığını ileri sürmüştü.

The Telegraph'a konuşan Estrella Galicia'nın uluslararası genel müdürü Aitor de Artaza, "Pazarlama açısından çok iyi bir iş çıkardılar, bu kesin. Ancak bu biraz zor çünkü insanlar bir İspanyol birası içtiklerini sanıyorlar ama öyle değil" dedi.

Birleşik Krallık'ta aldatıcı reklamları yasaklayan kurallar olsa da, bira üreticilerinin başka ülkelerden ve kültürlerden ilham almasını kabul edilebilir olarak görülüyor.

Molson Coors, Euronews'in yorum talebine henüz yanıt vermedi. Carlsberg ise bu hafta başında bir kazanç güncellemesi paylaştı.

Maliyetlerin düşürülmesi, zayıf tüketici talebinden kaynaklanan satış düşüşünü dengeleyerek tüm yıl kazanç görünümünü yükseltti.

Yılın ilk yarısında Batı Avrupa'da satılan toplam içecek hacmi yüzde 1,7 azaldı.