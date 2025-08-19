  1. Ekonomim
İngiltere'de zenginlere yönelik yeni vergi hazırlığı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, bütçedeki açığı kapatmak ve ekonomiyi büyütmek amacıyla konut sahiplerine yönelik yeni vergiler üzerinde çalışıyor.

Hazine yetkililerinin, Reeves'e lüks konut satışlarına yönelik bir "mansion tax" (konak vergisi) ile birlikte Londra ve Güneydoğu'daki ev sahiplerini şekilde etkileyecek yıllık ek vergiler gibi daha radikal seçenekleri masaya getirmesi bekleniyor.

The Telegraph gazetesinin haberine göre Reeves'in, büyümeyi engellediği gerekçesiyle eleştirilen mevcut emlak vergisi sistemini gözden geçirmesi talimatını verdiği bildirildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Reeves'e, konut satışlarında uygulanan damga vergisini kaldırma çağrısında bulundu. Uzmanlara göre bu vergi, insanların taşınmasını caydırarak ekonomide dinamizmi azaltıyor.

500 bin sterlin üzerindekilere vergi getirileceği yalanlandı

Ancak Hazine, gelirleri koruma hedefiyle, yüksek değerli mülklerden alınan vergilerin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Bu da, İngiltere'de en pahalı evler için yeni belediye vergisi (council tax) dilimleri getirilmesi ya da damga ve belediye vergisinin yerine geçebilecek yıllık bir emlak vergisi ihtimalini gündeme taşıyor.

Hükümet kaynakları ise, Guardian'da yer alan ve 500 bin sterlin üzerindeki ev satışlarına ulusal düzeyde yeni bir vergi getirileceği yönündeki haberleri kesin dille yalanladı.

