İngiltere'deki kraliyet sarayına iki ayrı günde hırsız girdi

Yılbaşı tatiline sayılı günler kala İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kensington Sarayı’nda dikkat çeken güvenlik zafiyetleri yaşandı. Prens William ile Prenses Kate’in resmi ikametgâhı olan saraya aynı kişinin iki ayrı günde izinsiz girdiği ortaya çıktı. Şahıs ilk olayda yakalanıp serbest bırakılmasına rağmen, kısa bir süre sonra yeniden saraya girmeye çalışırken tekrar gözaltına alındı. Bu üst üste yaşanan ihlaller, sarayın güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı.

Şüpheli hâlen polis gözetimi altında

Polis raporlarına göre Derek Egan isimli 39 yaşındaki şüpheli, 21 Aralık günü sarayın çevresindeki çiti aşarak bahçeye girmeye teşebbüs etti. Olay yerine gelen güvenlik güçlerince yakalanıp gözaltına alınan Egan, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ancak yalnızca iki gün sonra, 23 Aralık’ta, yine Kensington Sarayı'nın sınırlarını izinsiz olarak ihlal ederken tekrar yakalandı. İkinci girişimin ardından şüpheli hâlen polis gözetimi altında tutuluyor.

Söz konusu dönemde Prens William ve eşi Kate Middleton’ın sarayda bulunmadıkları, çiftin tatil için Sandringham’daki Anmer Hall’da kaldıkları belirtildi. Yani mükerrer ihlal sırasında kraliyet üyeleri sarayda değildi.

"Ciddi bir endişe kaynağıdır"

Olay, kraliyet ailesi korumasına ilişkin endişeleri gündeme getirdi. Metropolitan Polis Teşkilatı'nın kraliyet ve özel koruma biriminin eski başkanı Dai Davies, yaşananlar üzerine bir açıklama yaparak “Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra aynı suçu tekrar işlemiş olması, suçun niteliği dikkate alındığında ciddi bir endişe kaynağıdır,” ifadeleriyle güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

Derek Egan, 30 Aralık tarihinde Westminster Sulh Mahkemesi'ne çıkarıldı. Şüphelinin aslen 24 Aralık’ta Bromley Sulh Mahkemesi’nde yargılanması bekleniyordu ancak cezaevi aracından inmeyi reddettiği için duruşma yapılamadı. Egan’ın resmi savunmasını, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek duruşmada sunması bekleniyor. Şüphelinin kraliyet konutuna izinsiz girişle ilgili soruşturması ise sürüyor.

Yetkililer, yaşanan iki ardışık ihlalin ardından güvenlik protokollerinin gözden geçirildiğini belirtti.