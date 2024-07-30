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İngiltere'den BAE'ye servet göçü!

Henley Özel Servet Göçü Raporu'na göre, Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü yıl da dünyanın en çok servet çeken ülkesi olma yolunda ilerliyor.

Haber Merkezi
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İngiltere'den BAE'ye servet göçü!
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BAE en çok servet çeken ülke olma yolunda ilerliyor.

BAE'ye yönelen servetin çoğunun kaynağını Birleşik Krallık olarak işaret eden UBS'ye göre, Birleşik Krallık'ta milyoner nüfusu 2028 yılına kadar %17 oranında düşecek.

UBS Küresel Servet Raporu'na göre, İngiltere'nin milyoner nüfusu geçen yıl 3 milyon 61 bin 553 olurken, 2028 yılında 2 milyon 542 bin 464 kişiye düşecek.

Haziran ayında yayınlanan Henley raporuna göre BAE, 2024 yılı sonuna kadar dünyanın dört bir yanından 6.700 milyonerin rekor net girişine sahne olacak. Listede ikinci sırada net 3.800 milyoner girişi beklenen ABD yer alıyor.

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