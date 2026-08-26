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İngiltere’den Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerine ticaret yasağı hazırlığı

İngiliz medyasına göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen malların ticaretine tamamen yasak getirme kararı almaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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İngiltere’den Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerine ticaret yasağı hazırlığı
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İngiliz The Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın E1 bölgesinde yasa dışı şekilde Yahudi yerleşim yeri inşa etme planına karşılık olarak tüm Yahudi yerleşim yerlerine yönelik "tam ticaret ambargosu uygulamayı" düşündüğünü aktardı.

Başbakan Burnham'ın söz konusu planı "haftalar içinde" açıklayabileceği belirtildi. İngiliz The Times gazetesi de önceki İngiltere Başbakanı Kier Starmer'dan daha sert bir tutum sergilemeyi hedefleyen Andy Burnham'ın İsrail yerleşimlerine karşı "güçlü" yeni yaptırımlar açıklayacağını ve ayrıca aşırı sağcı İsrailli bakanlara ve Yahudi yerleşimcilere karşı da yaptırımlar uygulayabileceğini aktardı.

İsrail yanlılarında "boykot" endişesi

Ancak İngiltere parlamentosunda merkez sol parti içindeki İsrail'i savunan İsrail'in İşçi Dostları grubu ise yalnızca yerleşim yerlerinden gelen malların ticaretinin yasaklanmasının mümkün olmayacağını, böyle bir adımın "fiili olarak tüm İsrail'e yönelik bir boykot" olacağını belirtti.

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