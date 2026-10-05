İngiltere'den Çinli elektrikli araçlara vergi sinyali

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Küresel otomotiv pazarında Çinli üreticilerin uygun fiyatlı elektrikli araç hamlesi, Batılı ülkelerin ticaret politikalarını yeniden şekillendiriyor. Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere sübvansiyon soruşturması kapsamında ek gümrük vergileri getirmesinin ardından, Birleşik Krallık hükümetinin de benzer bir tarife politikasını gündemine aldığı belirtiliyor.

Yerli otomotiv sanayisini koruma adımları

Birleşik Krallık yetkilileri ve otomotiv sektörü temsilcileri, Pekin yönetiminin yerli üreticilere sağladığı devlet sübvansiyonlarının küresel pazarda haksız rekabet yarattığı görüşünü savunuyor. İç pazardaki yerli üreticileri ve istihdamı korumayı hedefleyen Londra yönetimi, AB ile paralel adımlar atarak Doğu'dan gelen ucuz araç akışına karşı gümrük duvarlarını yükseltmeyi planlıyor.

Ticaret ilişkileri ve pazar dengeleri sarsılabilir

İngiltere’nin olası bir ek gümrük vergisi kararı alması durumında, Çinli otomotiv markalarının Birleşik Krallık pazarındaki fiyat avantajı ve pazar payı doğrudan etkilenecek. Uzmanlar, alınacak bu tür kararların Çin ile ticari gerilimleri tırmandırabileceğini ve küresel elektrikli araç tedarik zincirinde yeni düzenlemelere yol açabileceğini ifade ediyor.