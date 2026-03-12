İngiltere’den Erbil mesajı: İtalyan müttefiklerimizin yanındayız

Erbil’deki üste yaşanan sıcak gelişmeleri anlık olarak takip eden Başbakan Meloni, saldırı sonrası İtalyan birliğine moral ve dayanışma mesajlarını ileterek hükümetin tüm imkanlarıyla bölgedeki askerlerinin arkasında olduğunu vurguladı. İtalyan hükümet kaynakları, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtirken, Meloni’nin kararlı duruşu bölgedeki müttefik ülkelerden de karşılık buldu.

Londra’dan tam destek: Birlikte hareket ediyoruz

İngiltere kanadı, saldırıyı sert bir dille kınarken, koalisyon güçlerinin güvenliğinin pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizdi. Londra’dan yapılan açıklamalarda, İtalya’nın bölgedeki istikrarı sağlama çabalarına tam destek verildiği ve Meloni hükümetiyle eşgüdüm içerisinde hareket edildiği belirtildi.

Bölgedeki tansiyonun yükseldiği bu kritik süreçte, İngiltere ve İtalya hattındaki bu ortak duruş, uluslararası koalisyonun güvenliği için kritik bir "kararlılık mesajı" olarak yorumlanıyor.