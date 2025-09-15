İngiltere'den İsrailli öğrencileri ilgilendiren kritik karar: Kabul edilmeyecekler

  1. Ekonomim
İngiltere, İsrailli öğrencilerin ünlü Kraliyet Savunma Araştırmaları Koleji’ne alınmayacağını duyurdu. Kararın, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına tepki olarak alındığı belirtildi.

İngiltere, prestijli Kraliyet Savunma Araştırmaları Koleji’ne (Royal College of Defence Studies) İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu. 1927’de üst düzey askeri yetkililer arasında ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla kurulan kolejde, tarihinde ilk defa İsrailli öğrencilere yer verilmeyecek.

"Diplomatik bir yolu olmalı"

The Telegraph’a konuşan bir İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiliz askeri okullarının uluslararası insancıl hukuka uygun davranışları önceliklendirdiğini vurguladı. Yetkili, “Ancak İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu genişletme kararı yanlıştır. Bu savaşı şu an bitirmenin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girişi ile başlayan diplomatik bir yolu olmalı” dedi.

Karara İsrail’den sert tepki

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, kendisinin de mezun olduğu koleje İsrailli öğrenci alınmamasını, “Savaştaki müttefike karşı onursuzca bir vefasızlık” olarak nitelendirdi. Baram, bu kararın İngiltere’nin kendi güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

İngiltere, daha önce de 8-12 Eylül tarihlerinde Londra’da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na (DSEI 2025) İsrail hükümet heyetini davet etmeme kararı almıştı. Bu adımlar, İngiltere’nin İsrail’in Gazze politikalarına yönelik eleştirilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

