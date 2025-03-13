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İngiltere'den Putin'e 30 günlük ateşkes çağrısı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "E5 Savunma Bakanları Toplantısı"nın ardından yapılan ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'da 30 günlük ateşkes fikrini kabul etmesi, müzakerelere başlaması ve savaşı sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere'den Putin'e 30 günlük ateşkes çağrısı
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Healey, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "E5 Savunma Bakanları Toplantısı"nın ardından yapılan ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Healey, Ukrayna'da barışın sağlanması için "belirleyici günlerin" yaşandığını belirterek, bu konuda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ortaya koyduğu çabalardan övgüyle söz etti.

Healey, Ukrayna'da herhangi bir ateşkesi desteklemek amacıyla 30'dan fazla ülkeden temsilcilerin, "Gönüllüler Koalisyonu" adı verilen oluşumun kurulmasına ilişkin görüşmelere katıldığını ifade etti.

Avrupa'da, savunmaya daha fazla harcama yapılması ve birlikte çalışılması konusunda mutabakat olduğunu dile getiren Healey, İngiltere'nin gelecek haftalarda bir savunma zirvesine daha ev sahipliği yapmaya hazırlandığını aktardı.

"Ateşkesi kabul edin"

İngiliz Bakan Healey, konuşmasında, Putin'e, Ukrayna'da 30 günlük ateşkes fikrini kabul etmesi, müzakerelere başlaması ve savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunarak, "Başkan Putin'e sesleniyorum, şimdi sıra sende. Konuşmak istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu kanıtlayın. Ateşkesi kabul edin, müzakerelere başlayın ve savaşı bitirin." dedi.

Bakan Healey, baskının artık Rusya Devlet Başkanı Putin üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

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