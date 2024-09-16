İngiltere'den reklam kararı: Çocuklara yönelik o reklamlar yasaklanıyor

İngiltere'de "çocuklar için güvenli olmayan materyallerin" yayınlanma saati olan akşam 21:00'de artık abur cubur reklamları dahil edilecek.

Ekim 2025'ten sonra bu tanıma abur cubur reklamları da dahil olacak.

Online reklamların da yağ, tuz ve şeker oranı yüksek ürünleri tanıtması kısıtlanacak.

İngiltere Halk Sağlığı Bakanı Andrew Gwynne, abur cubur reklamlarının kumar, alkol ve prezervatif reklamlarının bulunduğu yasaklı içerikler listesine ekleneceğini doğruladı.

Tüm bunlar, ülkenin genel sağlığını iyileştirmek ve İngiltere'nin ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ücretsiz sağlık sistemi Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) üzerindeki baskıyı azaltmak için yapılan halk sağlığı çalışmalarının bir parçası.

Gwynne bunun önlenebilir hastalıkların yarattığı baskıyla mücadele eden bir tedbir olduğunu açıkladı. Parlamento'ya yaptığı açıklamada, "Bu baskılardan biri de çocukları sağlıksız bir yaşama hazırlayan ve NHS üzerinde daha büyük baskılar yaratan çocukluk çağı obezite krizidir" dedi.

İngiltere'de her beş çocuktan biri ilkokula başlamadan önce (5 yaşında) aşırı kilolu ya da obezite sorunu yaşıyor. İlkokulu bitirdiklerinde (11 yaşında) her üç çocuktan birinde görülüyor.

Bu rakamlar, 2018-2020 yılları arasında 33 Avrupa ülkesinde 7-9 yaş arası çocukların yüzde 29'unun aşırı kilolu olduğunu ortaya koyan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Çocukluk Çağı Obezite Gözetim Girişimi (COSI) ile nispeten tutarlı.

Yeni seçilen İşçi Partisi hükümetinin abur cubur reklamlarını yasaklama taahhüdü, Başbakan Boris Johnson'ın bir önceki Muhafazakar hükümetin planının devamı niteliği taşıyor. Ancak Johnson'ın halefi Rishi Sunak, 2023'te uygulanacak planı bir ay erteleyerek 2025'e çekmişti.

Lordlar Kamarası bağımsız üyesi Lord Ara Darzi, politikanın açıklandığı gün NHS'nin içinde bulunduğu vahim duruma ilişkin 142 sayfalık bir rapor yayınladı.

"Yatırım açlığı"

2018 yılında NHS'nin yılda yüzde 3,4 oranında büyütüleceğine dair verilen sözün tutulmamasının ardından, sağlık hizmetlerinin finansmanında reel olarak yüzde 1'lik bir büyüme kaydedildi ve bu da İngiltere'nin 2010 yılından bu yana emsallerinden neredeyse 37 milyar sterlin daha az harcama yapması nedeniyle "yatırım açlığı" anlamına geliyor.

Başbakan Keir Starmer ayrıca NHS için "reform olmadan daha fazla para olmayacağını" söyledi ve bekleme listeleri arttıkça hizmetin pahalı taşeron personele bağımlılığını azaltmayı amaçlayan 10 yıllık bir plan ortaya koydu.

Sırada sigara var

Starmer hükümeti ilk olarak önleyici tedbirlere yöneldi. Abur cubur TV reklam yasağı, hükümetin sigaraya bağlı hastalıkları azaltmak amacıyla bar bahçeleri ve açık hava restoranları da dahil olmak üzere açık alanlarda sigara içilmesini yasaklayacağı yönündeki önerileri takip ediyor.

Benzer bir kural Norveç'te de önerildi. Euronews'in geçen hafta bildirdiğine göre, İskandinav ülkesindeki gıda üreticileri ve tedarikçileri 2013'ten bu yana 13 yaşından küçük çocuklara yönelik bu tür pazarlamayı gönüllü olarak kısıtlamıştı, ancak yeni plan bunu zorunlu hale getirecek.

Şekerleme, dondurma ve gazlı içecekler gibi abur cubur gıdaların 18 yaşından küçük çocuklara reklamının yapılması yasaklanacak ve en sağlıksız gıdaların satışa sunulmasına karar vermek için "beslenme eşikleri" getirilecek.

Avrupa Birliği (AB) genelinde, gıda sektörünün büyük ölçüde kendi kendini düzenlemesine ve 13 yaşından küçüklere beslenme standardını karşılamayan abur cuburların reklamını yapmamasına izin verildi. Avrupa Tüketici Örgütü'nün (BEUC) kıdemli gıda politikası sorumlusu Emma Calvert, Euronews Health'e yaptığı açıklamada, "Şirketler bu politikadan yararlandıkça, kendi kendini düzenlemenin sınırlarını görüyoruz" dedi.