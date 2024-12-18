İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırım

İngiltere, Ukrayna ile olası barış görüşmeleri öncesinde Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak üzere tasarlanan önlemlerin bir parçası olarak, Rusya'nın petrol piyasasında kilit rol oynadığını belirttiği gizli bir petrol ticareti şirketine yaptırım uyguladı.

Şirketin faaliyetleri ilk olarak şubat ayında Wall Street Journal'da yayınlanan bir makalede belgelenmişti.

Bugünkü yaptırımlar, aralarında 2024 yılında her biri dört milyon varilden fazla Rus petrolü taşıyan Ocean Faye, Andaman Skies ve Mianzimu'nun da bulunduğu, yasadışı Rus petrolü taşıyan 20 gölge filo gemisini hedef alıyor.

Putin'in değerli petrolünün ticaretinin yapılmasını sağlayan 2Rivers DMCC ve 2Rivers PTE LTD de yaptırımlara maruz kaldı.

İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, "Bu yeni tedbirler, yasadışı savaşını körüklemek için çok ihtiyaç duyduğu petrol gelirlerini kısarak Putin'in savaş bütçesini daha da boşaltacak ve Rusya'nın petrol ihracatını sağlayanları uyaracaktır" dedi.

İngiltere şu ana kadar 93'ü petrol tankeri olmak üzere 100'den fazla gemiye Rus enerjisini taşıdıkları için yaptırım uyguladı.