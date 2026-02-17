İngiltere'den savunmada vites artırma mesajı: Hedef yüzde 3’e daha erken ulaşılacak

İngiltere Başbakanı Starmer, savunma alanındaki bu hamlenin yalnızca ulusal değil, bölgesel bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı. İngiltere’nin özellikle Avrupa’daki “benzer görüşteki ülkelerle” koordinasyon içinde hareket edeceğini söyleyen Starmer, ortak güvenlik anlayışının altını çizdi.

"Artık Brexit yıllarının İngiltere’si değiliz"

Starmer’ın mesajları, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden tartışıldığı bir döneme denk geldi. Cumartesi günü düzenlenen Munich Security Conference’nda konuşan Starmer, Avrupa’yı savaşmaya hazır olmaya çağırarak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. "Artık Brexit yıllarının İngiltere’si değiliz" diyen Starmer, İngiltere ile Avrupa’nın güvenliğinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Bu çıkış, Londra’nın son yıllarda Avrupa Birliği ile zayıflayan ilişkileri onarma çabalarının bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Brexit sürecinin ardından oluşan siyasi ve diplomatik mesafeyi azaltmak isteyen hükümet, savunma alanını iş birliği için önemli bir zemin olarak görüyor.

İngiltere, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada savunma harcamalarını 2027’ye kadar GSYH’nin yüzde 2,5’ine çıkaracağını, 2029 itibarıyla ise yüzde 3 seviyesine ulaşmayı hedeflediğini duyurmuştu. Starmer’ın son açıklamaları ise bu takvimin hızlandırılabileceğine işaret ediyor.

Savunma bütçesindeki artışın, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu, mühimmat üretim kapasitesinin genişletilmesi ve Avrupa’daki ortak savunma projelerine daha güçlü katkı sağlanması gibi başlıklarda etkili olması bekleniyor. Londra’nın bu adımı, NATO içindeki yük paylaşımı tartışmalarında da İngiltere’yi daha iddialı bir konuma taşıyabilir.

Starmer yönetimi, artan küresel riskler ve Avrupa’daki güvenlik tehditleri karşısında İngiltere’nin savunma kapasitesini güçlendirmeyi stratejik öncelik olarak konumlandırıyor. Hedef, yalnızca bütçe artışı değil; aynı zamanda Avrupa ile daha entegre, daha koordineli ve daha caydırıcı bir güvenlik yaklaşımı inşa etmek.