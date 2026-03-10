İngiltere’den sert uyarı: Ülkede ceza adaleti sistemi çöküşün eşiğinde

İngiltere’de ceza adaleti sistemi, uzun süredir biriken dosyalar ve geciken yargılamalar nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Adalet Bakanı David Lammy, yaptığı açıklamada Crown Court’ta bekleyen dosya sayısının 80 bine yaklaştığını ve bu durumun adaletin işleyişini felce uğrattığını belirtti. Lammy’ye göre, mağdurların yıllarca davalarının görülmesini beklemek zorunda kalması, sistemin sürdürülemez hale geldiğinin en açık göstergesi.

İngiltere’nin hukuk krizi ve uluslararası yansımaları

Adalet Bakanı Lammy, mevcut tabloyu “çöküşün eşiği” olarak tanımlarken, hükümetin acil reformlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Özellikle mahkemelerdeki yoğunluğu azaltmak için radikal önlemler gündeme alınmış durumda. Bunlar arasında, bazı davalarda jüri sisteminin sınırlandırılması ve yalnızca en ciddi suçlarda jüri kullanılması gibi tartışmalı öneriler de bulunuyor. Bu adım, İngiltere’nin yüzyıllardır süregelen hukuk geleneğinde köklü bir değişiklik anlamına gelebilir.

Lammy, reformların yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda kamuoyunun adalet sistemine güvenini yeniden tesis etmek için zorunlu olduğunu ifade etti. Uzayan dava süreçleri, mağdurların psikolojik olarak yıpranmasına ve toplumda adalet duygusunun zedelenmesine yol açıyor. Lammy, bu güven kaybının giderilmemesi halinde sistemin tamamen çökeceğini ve kamu düzeninin ciddi biçimde sarsılacağını dile getirdi.

Yargı gecikmelerinin ekonomik maliyeti

Krizin ekonomik boyutu da dikkat çekiyor. Mahkemelerdeki gecikmeler, devletin yargı süreçlerine ayırdığı kaynakların verimsiz kullanılmasına neden oluyor. Ayrıca uzun süren davalar, iş gücü kaybı ve sosyal maliyetleri artırarak ülke ekonomisine ek yük getiriyor. Lammy, bu nedenle reformların yalnızca adaletin sağlanması için değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik olduğunu belirtiyor.

İngiltere’de ceza adaleti sisteminde yaşanan kriz, yalnızca iç hukuk düzenini değil, ülkenin demokratik standartlarını ve uluslararası güvenilirliğini de doğrudan etkiliyor. Mahkemelerdeki darboğaz ve reform tartışmaları, İngiltere’nin hukuk geleneğinde köklü dönüşümlere kapı aralarken, aynı zamanda küresel ölçekte “hukukun üstünlüğü” algısının nasıl şekilleneceğini belirleyecek kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor.